Мощное оружие приближает победу: Зеленский об анонсированной помощи от партнеров
По итогам саммита НАТО в Вильнюсе есть небольшие, но важные шаги вперед по защите украинского неба, в частности это связано с системами Patriot.
Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский.
Он отметил, что двухдневный саммит НАТО в Вильнюсе приблизил победу Украины в войне против России.
— Есть небольшие шаги вперед. Не буду говорить о количестве Patriot, но важно, что это решение принято. Вторая история связана с бронированными машинами. Есть и другие очень важные решения. Хотелось бы иметь прорыв по артиллерии. Мы обсуждаем, есть позитив. Однако конкретных решений пока нет. На это нужно время. Мощное оружие всегда приближает победу на поле боя, — сказал президент.
Также Зеленский заявил, что главными результатами для Украины стали гарантии безопасности от стран-членов блока, которые будут ратифицированы в парламентах государств-партнеров.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк