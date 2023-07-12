Если НАТО сделает хоть малейшую уступку РФ, Путин это будет воспринимать как личную победу — эксперт
Пока США и НАТО не поймут, что вызов для их безопасности не Китай, а Россия, до тех пор будет нерешительная позиция стран военного блока.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил военный и политический эксперт, политический и юридический советник, руководитель Центра военно-правовых исследований, соучредитель Национальной политической академии Александр Мусиенко.
– Те скептики, которые есть, которые не поддерживают членство НАТО, они смогут сказать: вы не выполнили еще то, вы не выполнили еще то. И вот это, мне кажется будет разочаровывать. Но сотрудничество будет продолжаться, посмотрим, что скажет Большая семерка, – сказал он отвечая на вопрос ведущего Фактов ICTV Вадима Карпьяка.
– И это будет вызов и для Украины, и для всего Запада, потому что мы являемся частью Запада, что бы там ни было. И вот это самое важное, – отметил эксперт.
Напомним, в Вильнюсе продолжается второй день саммита НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский назвал его результаты “хорошими”, но не идеальными.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк