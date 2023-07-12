Если НАТО сделает хоть малейшую уступку РФ, Путин это будет воспринимать как личную победу — эксперт

Пока США и НАТО не поймут, что вызов для их безопасности не Китай, а Россия, до тех пор будет нерешительная позиция стран военного блока.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил военный и политический эксперт, политический и юридический советник, руководитель Центра военно-правовых исследований, соучредитель Национальной политической академии Александр Мусиенко.

– Те скептики, которые есть, которые не поддерживают членство НАТО, они смогут сказать: вы не выполнили еще то, вы не выполнили еще то. И вот это, мне кажется будет разочаровывать. Но сотрудничество будет продолжаться, посмотрим, что скажет Большая семерка, – сказал он отвечая на вопрос ведущего Фактов ICTV Вадима Карпьяка.

– И это будет вызов и для Украины, и для всего Запада, потому что мы являемся частью Запада, что бы там ни было. И вот это самое важное, – отметил эксперт.

Напомним, в Вильнюсе продолжается второй день саммита НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский назвал его результаты “хорошими”, но не идеальными.

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