Хороші, але не ідеальні. Зеленський оцінив результати саміту НАТО

Президент України Володимир Зеленський назвав результати саміту НАТО у Вільнюсі “хорошими”, але не ідеальними.

Про це він сказав під час пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

– Результати саміту НАТО гарні, але якби було запрошення, вони були б ідеальні… Поки ми не в НАТО ще, але це вже реальність. Це і є наш захист — така велика підтримка світу. Бо це і є віра в Україну, як в майбутнього повноправного члена, рівноправного, і як в гаранта безпеки, і як в переможця в цій війні за свободу і права людей, – зазначив президент.

За словами Зеленського, Україна цінує визнання такого типу, за якого ПДЧ не потрібен. Водночас він зазначив, що на саміті хотілось би отримати гарантії безпеки “саме на шляху до інтеграції в НАТО, а не замість нього”.

– І сьогодні ці гарантії безпеки може підтвердити Велика сімка, і я думаю, що якщо це станеться, ми будемо над цим працювати, це буде для нас конкретним успіхом, – додав він.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков висловив занепокоєння з приводу альтернативних гарантій безпеки, які мають запропонувати країни G7 на саміті НАТО.

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