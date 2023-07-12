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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Якщо НАТО зробить хоч найменшу поступку РФ, Путін це буде сприймати як особисту перемогу – експерт

Якщо НАТО зробить хоч найменшу поступку РФ, Путін це буде сприймати як особисту перемогу – експерт
Фото: УНІАН

Доки США та НАТО не зрозуміють, що виклик для їхньої безпеки не Китай, а Росія, доти буде нерішучою позиція країн військово блоку.  

Про це в ефірі національного телемарафону заявив військовий та політичний експерт, політичний і юридичний радник, керівник Центру військово-правових досліджень, співзасновник Національної політичної академії Олександр Мусієнко. 

– Ті скептики, які є, що не підтримують членство НАТО, вони зможуть сказати: ви не виконали ще те, ви не виконали ще те. І ось це, мені здається, буде розчаровувати. Але співпраця триватиме, подивимося, що скаже Велика сімка, – сказав він відповідаючи на питання ведучого Фактів ICTV Вадима Карпʼяка.

Мусієнко зазначив, якщо НАТО дасть слабинку і зробить хоч найменший крок на висловлений Росією ультиматум – Путін це буде сприймати як особисту перемогу.

– І це буде виклик і для України, й для всього Заходу, бо ми є частиною Заходу, хай там як. І ось це найважливіше, – зауважив експерт.

Нагадаємо, у Вільнюсі триває другий день саміту НАТО. Президент України Володимир Зеленський назвав його результати  “хорошими”, але не ідеальними.

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НАТО, Росія, Саміт НАТО, Україна-НАТО
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