Индия хочет совместно с Францией разработать “мирный план” для Украины — Le Monde

Индия и Франция хотят разработать свой “мирный план” по урегулированию войны в Украине. Сообщается, что он будет другим, чем те, что предлагались ранее.

Об этом сообщает французская газета Le Monde после встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

Среди тем переговоров лидеров Индии и Франции была война в Украине. Макрон призвал Моди активизировать международную деятельность Индии и присоединиться к урегулированию войны.

Премьер Индии заявил, что выступает за дипломатическое урегулирование войны, но не подтвердил, что хочет быть посредником.

По данным Le Monde, после встречи с Макроном Моди дал поручение своим подчиненным разработать совместно с Парижем “мирный план” для Украины, чтобы выйти из “дипломатического угла”.

Издание подчеркивает, что речь идет об инициативах, которые будут отличаться от тех, что были выдвинуты Китаем, странами Африки и Латинской Америки.

Мирные инициативы

В начале 2023 года с собственным “мирным планом” выступил Китай. Документ состоял из 12 пунктов. В нем говорилось о политическом урегулировании, но без конкретных шагов.

Инициативу также предлагал президент ЮАР Сирил Рамафоса. Он возглавил делегацию африканских стран, которые посетили Киев и Москву с целью продвижения собственного “мирного плана”.

Кроме того, к мирным инициативам также решил присоединиться президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который предложил свою кандидатуру в качестве посредника для мирных переговоров между Украиной и Россией.

Источник: Le Monde

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