Февраль, 24 в 6:52

МИД Китая опубликовал так называемый мирный план со своими идеями по урегулированию войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов.

24 февраля Китай предложил свой так называемый мирный план под названием “Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине”.

Обнародованный документ состоит из пунктов:

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Уважение к суверенитету всех стран

Отказ от “менталитета холодной войны”

Прекращение военных действий

Возобновление мирных переговоров

Разрешение гуманитарного кризиса

Защита гражданского населения и военнопленных

Обеспечение безопасности атомных электростанций

Уменьшение стратегических рисков

Содействие экспорту зерна

Прекращение “односторонних санкций”

Поддержание стабильности промышленных цепей и цепей поставок

Содействие послевоенному восстановлению

Напомним, что недавно Владимир Зеленский заявил, что Украине было бы желательно встретиться с Китаем и обсудить мирную инициативу, которую он предлагает.

Также накануне в СМИ появилась информация, что правительство Китая не консультировалось с официальным Киевом, когда готовило свой так называемый мирный план по прекращению полномасштабной войны РФ против Украины.

Полномасштабная война России против Украины длится уже год. По данным Генштаба ВСУ, за это время государство-террорист нанесло по Украине почти 5 тыс. ракетных ударов.

Потери среди гражданских с начала полномасштабного вторжения России – 24 февраля 2022 года по 15 февраля 2023 года составляют 21 293 человек, в том числе 8 006 погибших.

Источник: МИД Китая