Індія хоче спільно з Францією розробити “мирний план” для України – Le Monde

Індія та Франція хочуть розробити свій “мирний план” щодо врегулювання війни в Україні. Повідомляється, що він буде іншим, ніж ті, що пропонувалися раніше.

Про це повідомляє французька газета Le Monde після зустрічі прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі.

Серед тем переговорів лідерів Індії та Франції була війна в Україні. Макрон закликав Моді активізувати міжнародну діяльність Індії та приєднатися до врегулювання війни.

Прем’єр Індії заявив, що виступає за дипломатичне врегулювання війни, але не підтвердив, що хоче бути посередником.

За даними Le Monde, після зустрічі з Макроном Моді дав доручення своїм підлеглим розробити спільно з Парижем “мирний план” для України, щоб вийти з “дипломатичного кута”.

Видання підкреслює, що йдеться про ініціативи, які будуть різнитися від тих, що були висунуті Китаєм, країнами Африки та Латинської Америки.

Мирні ініціативи

На початку 2023 року з власним “мирним планом” виступив Китай. Документ складався з 12 пунктів. У ньому йшлося про політичне врегулювання, але без конкретних кроків.

Ініціативу також пропонував президент ПАР Сиріл Рамафоса. Він очолив делегацію африканських країн, які відвідали Київ та Москву з метою просування власного “мирного плану”.

Крім того, до мирних ініціатив також вирішив долучитися президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, який запропонував свою кандидатуру як посередника для мирних переговорів між Україною і Росією.

Джерело: Le Monde

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