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ЮАР в случае приезда Путина на саммит БРИКС должна поступить правильно — МУС

володимир путін
Фото: Getty Images

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан считает, что ЮАР должна поступить правильно и следовать нормам международного права, если российский диктатор Владимир Путин лично посетит саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) в Йоханнесбурге в следующем месяце.

Об этом Хан заявил в интервью CNN.

Напомним, что в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Они непосредственно причастны к организации незаконной депортации украинских детей в Россию. Согласно международному праву — это военное преступление.

МУС не проводит заочных судебных процессов, поэтому Путина либо Москва должны выдать, либо придется арестовать за пределами России.

123 страны являются участниками договора, а устав МУС гласит, что все государства-участники несут юридическое обязательство сотрудничать с судом. Это означает, что они обязаны исполнять ордера на арест. Россия, Китай, США и Украина не являются членами в МУС.

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Однако ЮАР предоставила дипломатический иммунитет всем официальным лицам, которые приедут на саммит. Это значит, что иммунитет есть и у Путина. В ЮАР говорят, что это стандартный протокол и он не может отменить ордер на арест, выданный МУС.

По словам министра международных отношений ЮАР Наледи Пандор, правительство еще не получило подтверждение, будет ли Путин на саммите.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что формат участия президента Путина в саммите пока не определен.

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Источник: CNN
Військові злочини, Владимир Путин, Гаазький трибунал
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