Будет охватывать не только материальный ущерб: как будет работать Международный реестр убытков, причиненных агрессией РФ

Международный реестр убытков, нанесенных российской агрессией Украине, будет охватывать все виды ущерба, а не только материальный.

Речь идет о вреде, причиненном жизни и здоровью людей, природной среде. Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказала заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая.

Она объяснила, что Международный реестр убытков — это полноценная организация, которая будет располагаться в Гааге (Нидерланды).

— Организация имеет свои органы управления, это Конференция участников сторон. Также будет функционировать Совет реестра — орган, который будет принимать решение о включении в реестр требований пострадавших лиц. Третий орган — исполнительный, на ежедневной основе он будет выполнять работу по сбору заявлений от граждан, бизнеса, государства; по сбору доказательной базы, и, собственно, подавать эту информацию в Совет реестра, — сказала Мудрая.

По словам заместителя министра юстиции, в рамках организации будет создана цифровая IT-платформа, поскольку предполагается большое количество заявлений.

Международный реестр убытков будет сотрудничать с реестрами, которые уже функционируют в Украине.

— Минюст, который является координатором создания Международного реестра, будет проводить информационно-разъяснительную работу для населения, как заполнять заявку, какую доказательную базу собрать и подать. Международный реестр убытков будет иметь свой офис в Украине, который будет разъяснять населению эту информацию, будет ездить по регионам, — сказала Ирина Мудрая.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.