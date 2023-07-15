ПАР у разі приїзду Путіна на саміт БРІКС має вчинити правильно – МКС

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан вважає, що ПАР має вчинити правильно і дотримуватися норм міжнародного права, якщо російський диктатор Володимир Путін особисто відвідає саміт країн БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка) в Йоганнесбурзі наступного місяця.

Про це Хан заявив в інтерв’ю CNN

Нагадаємо, що в березні 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна і російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Вони безпосередньо причетні до організації незаконної депортації українських дітей до Росії. Згідно з міжнародним правом – це воєнний злочин.

МКС не проводить заочних судових процесів, тому Путіна або Москва має видати, або доведеться заарештувати за межами Росії.

123 країни є учасниками договору, а у статуті МКС зазначено, що всі держави-учасниці несуть юридичне зобов’язання співпрацювати із судом. Це означає, що вони зобов’язані виконувати ордери на арешт. Росія, Китай, США та Україна не є членами МКС.

Однак ПАР надала дипломатичний імунітет усім офіційним особам, які приїдуть на саміт. Це означає, що імунітет є й у Путіна. У ПАР кажуть, що це стандартний протокол і він не може скасувати ордер на арешт, виданий МКС.

За словами міністра міжнародних відносин ПАР Наледі Пандор, уряд ще не отримав підтвердження, чи буде Путін на саміті.

Раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що формат участі президента Путіна в саміті поки не визначено.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.