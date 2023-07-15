Politico: Авіакоаліція досі чекає дозволу США на навчання українських пілотів на F-16

Так звана авіаційна коаліція із 11 країн на чолі з Данією та Нідерландами, яка на саміті НАТО офіційно погодилася навчати українців літати на F-16, досі чекають на схвалення програми з боку США.

Про це пише видання Politico з посиланням на американських та європейських посадовців.

Вони сподіваються розпочати програму в серпні в Данії, а в Румунії також буде створено навчальний центр, проте для цього необхідно, щоб Держдеп США підписав запит на передачу інструкцій, тренажерів та інших матеріалів, пов’язаних з літаками.

Незважаючи на те, що американський президент Джо Байден пообіцяв дати зелене світло програмі, офіційний запит “все ще розглядається”, сказав представник Пентагону підполковник Гаррон Гарн.

Водночас у Держдепі відмовилися від коментарів.

Запити європейських країн розглядаються вже кілька тижнів, проте наразі немає жодних ознак того, що США не схвалять програму, підсумував автор публікації.

11 липня Україна та 11 держав-партнерів підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

До коаліції долучилися Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

Джерело : Politico

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