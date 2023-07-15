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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Politico: Авіакоаліція досі чекає дозволу США на навчання українських пілотів на F-16

Винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Так звана авіаційна коаліція із 11 країн на чолі з Данією та Нідерландами, яка на саміті НАТО офіційно погодилася навчати українців літати на F-16, досі чекають на схвалення програми з боку США.

Про це пише видання Politico з посиланням на американських та європейських посадовців.

Вони сподіваються розпочати програму в серпні в Данії, а в Румунії також буде створено навчальний центр, проте для цього необхідно, щоб Держдеп США підписав запит на передачу інструкцій, тренажерів та інших матеріалів, пов’язаних з літаками.

Незважаючи на те, що американський президент Джо Байден пообіцяв дати зелене світло програмі, офіційний запит “все ще розглядається”, сказав представник Пентагону підполковник Гаррон Гарн.

Водночас у Держдепі відмовилися від коментарів.

Запити європейських країн розглядаються вже кілька тижнів, проте наразі немає жодних ознак того, що США не схвалять програму, підсумував автор публікації.

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11 липня Україна та 11 держав-партнерів підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

До коаліції долучилися Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

Джерело: Politico
Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Держдеп США, Російська агресія, США-ЄС, США-Україна
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