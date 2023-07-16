Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Филигранная работа ПВО – Хмельницкая ОВА об уничтожении ракеты над областью
Срочно
Ночная атака на Киев: двое из четырех пострадавших – в больнице
Срочно
Атака по Запорожью: один человек пострадал, в городе частично нет света
Лидеры НАТО попросили Зеленского “остыть” из-за твита накануне саммита в Вильнюсе — Bloomberg
Во Львове мужчина и работники ТЦК подрались во время вручения повестки
Мир
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Минобороны Эстонии планирует закупить оружия на €1,2 млрд в ближайшие четыре года

Минобороны Эстонии планирует закупить оружия на €1,2 млрд в ближайшие четыре года
Фото: Getty Images

Министерство обороны Эстонии утвердило план развития с 2024 по 2027 год, согласно которому в ближайшие четыре года закупит боеприпасов на сумму более €1,2 млрд.

Об этом сообщает эстонская общественно-политическая ежедневная газета Postimees.

Как сообщил глава оборонного ведомства Эстонии Ханно Певкур, для развития ПВО, реактивных систем залпового огня HIMARS будет закуплен ракетный комплекс средней дальности, закупаются боеприпасы для воздушных атак, начинается механизация маневренных подразделений, продолжается увеличение запасов боеприпасов, начатое правительством в прошлом году. Помимо военного развития и развития потенциала, план также предусматривает развитие военного и медицинского центра катастроф.

– Полномасштабная война России против Украины наглядно показывает, в какие возможности нам нужно инвестировать. Сделать это позволяет повышение расходов на гособорону до 3% ВВП. Приоритетом развития является как можно скорейшее создание необходимых возможностей, – сказал Певкур.

Также в планах развития — поддержка молодежных организаций Кайтселийта. В течение этого периода им будет выделено в общей сложности более €7,3 млн. Значительно увеличится в ближайшие годы и финансирование этой организации.

За это время планируется реконструировать взлетно-посадочную полосу в Эмари, а также построить дополнительные казармы и новые склады для боеприпасов и мобилизационных складов для частей.

Согласно плану развития, предусмотрена замена сторожевого корабля Pikker, увеличение софинансирования проектов EDF в оборонной промышленности и деньги на планирование промпарка боеприпасов.

– Инвестиции Эстонии в оборону резко возросли в свете войны в Украине, и мы приобретаем значительно больше оружия, боеприпасов и оснащения, но, кроме этого, важно, что мы также инвестируем в людей и инфраструктуру, – добавил Певкур.

Поставленные планом развития цели обоснованы военными рекомендациями командующего Силами обороны и целями потенциала НАТО.

Напомним, Эстония объявила о выделении нового пакета военной помощи для Украины. В частности, это медицинское оборудование, оборудование для разминирования, для борьбы с дронами.

Читайте также
Эстония одобрила правовое решение по использованию активов РФ в поддержку Украины
Минобороны Эстонии планирует закупить оружия на €1,2 млрд в ближайшие четыре года

Естонія, Летальное оружие, Міноборони
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
ВСУ близки к большому успеху в контрнаступлении — начальник разведки Эстонии
Військовий ЗСУ керує дроном
Мобилизация в Украине 2023: какие категории граждан не подлежат призыву
Минобороны Эстонии планирует закупить оружия на €1,2 млрд в ближайшие четыре года
Норвегия передаст Украине еще 1000 микродронов Black Hornet
Black Hornet
Несмотря на заявление Байдена Украина в конце концов станет членом НАТО — глава МИД Эстонии
Минобороны Эстонии планирует закупить оружия на €1,2 млрд в ближайшие четыре года
Видео
Власть помогать не спешит: одесситы самостоятельно восстанавливают здания после удара РФ

Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.

Александра Ченкова
Отдых на Шацких озерах 2023: почему стоит поехать и чем там заняться
Шацкие озера
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (14.07.2023)
Минобороны Эстонии планирует закупить оружия на €1,2 млрд в ближайшие четыре года
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (14.07.2023)
Минобороны Эстонии планирует закупить оружия на €1,2 млрд в ближайшие четыре года
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (14.07.2023)
Минобороны Эстонии планирует закупить оружия на €1,2 млрд в ближайшие четыре года
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь