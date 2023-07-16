Минобороны Эстонии планирует закупить оружия на €1,2 млрд в ближайшие четыре года

Министерство обороны Эстонии утвердило план развития с 2024 по 2027 год, согласно которому в ближайшие четыре года закупит боеприпасов на сумму более €1,2 млрд.

Об этом сообщает эстонская общественно-политическая ежедневная газета Postimees.

Как сообщил глава оборонного ведомства Эстонии Ханно Певкур, для развития ПВО, реактивных систем залпового огня HIMARS будет закуплен ракетный комплекс средней дальности, закупаются боеприпасы для воздушных атак, начинается механизация маневренных подразделений, продолжается увеличение запасов боеприпасов, начатое правительством в прошлом году. Помимо военного развития и развития потенциала, план также предусматривает развитие военного и медицинского центра катастроф.

– Полномасштабная война России против Украины наглядно показывает, в какие возможности нам нужно инвестировать. Сделать это позволяет повышение расходов на гособорону до 3% ВВП. Приоритетом развития является как можно скорейшее создание необходимых возможностей, – сказал Певкур.

Также в планах развития — поддержка молодежных организаций Кайтселийта. В течение этого периода им будет выделено в общей сложности более €7,3 млн. Значительно увеличится в ближайшие годы и финансирование этой организации.

За это время планируется реконструировать взлетно-посадочную полосу в Эмари, а также построить дополнительные казармы и новые склады для боеприпасов и мобилизационных складов для частей.

Согласно плану развития, предусмотрена замена сторожевого корабля Pikker, увеличение софинансирования проектов EDF в оборонной промышленности и деньги на планирование промпарка боеприпасов.

– Инвестиции Эстонии в оборону резко возросли в свете войны в Украине, и мы приобретаем значительно больше оружия, боеприпасов и оснащения, но, кроме этого, важно, что мы также инвестируем в людей и инфраструктуру, – добавил Певкур.

Поставленные планом развития цели обоснованы военными рекомендациями командующего Силами обороны и целями потенциала НАТО.

Напомним, Эстония объявила о выделении нового пакета военной помощи для Украины. В частности, это медицинское оборудование, оборудование для разминирования, для борьбы с дронами.

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