Эстония одобрила правовое решение по использованию активов РФ в поддержку Украины

Эстонское правительство одобрило принципы использования замороженных активов Российской Федерации для поддержки Украины.

Об этом сообщает ERR.

Эстония стала первым европейским государством, которое разработало подобное правовое решение.

– Европейский Союз работает над поиском этого юридического варианта, но мы подготовили юридическое решение, при котором можем использовать замороженные активы России как страны-агрессора и использовать их в качестве компенсации для нужд восстановления Украины, – заявил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.

По его словам, в ближайшее время Министерство иностранных дел внесет в правительство проект соответствующей поправки к закону.

Отмечается, что аналогичная мера также разработана, например, в Канаде.

А в Соединенных Штатах законопроект о конфискации и передаче Украине активов России в качестве репараций за убытки от начатой российским президентом Владимиром Путиным войны был официально зарегистрирован.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, речь идет о весомом международном шаге. Он также призвал конфисковывать деньги представителей российской элиты и в других странах.

– Российский правящий класс не ценит людей и готов разбрасываться сотнями тысяч человеческих жизней. А вот денег — украденных, между прочим, — им жаль. Они ценят свое имущество. Их надо полностью лишить этого и передать деньги на благо тех, кто пострадал в результате российской агрессии, в результате этой войны с террором, на благо нашей страны и нашего народа, – заявил Зеленский.

Напомним, правительство Эстонии намерено передать Украине технику и оборудование на сумму около €457 тыс. для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС российскими войсками.

Отмечается, что, в частности, Украина получит шланги, помпы, абсорбирующий материал, лодки, гидрокостюмы, непромокаемые резиновые штаны и пробковые жилеты.

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