Естонія виділила Україні новий пакет військової допомоги: що до нього увійшло

Естонія оголосила про виділення нового пакету військової допомоги для України. Він містить медичні засоби та обладнання для боротьби з дронами.

Про це у Twitter повідомила пресслужба Міністерства оборони Естонії.

У співпраці з Ірландією країна передасть українській армії військовий госпіталь. Також до пакету допомоги ввійшли:

медичне обладнання;

обладнання для розмінування;

обладнання для боротьби з дронами.

Міністерство оборони Естонії наголошує, що буде й надалі підтримувати Україну у боротьбу з російською агресією.

Раніше Естонія передала Україні техніку та обладнання на суму близько €457 тис. для ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС.

Зокрема, наша держава отримала шланги, помпи, абсорбувальний матеріал, човни, гідрокостюми, непромокальні гумові штани та коркові жилети.

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