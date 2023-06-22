Естонія виділила Україні новий пакет військової допомоги: що до нього увійшло
Естонія оголосила про виділення нового пакету військової допомоги для України. Він містить медичні засоби та обладнання для боротьби з дронами.
Про це у Twitter повідомила пресслужба Міністерства оборони Естонії.
У співпраці з Ірландією країна передасть українській армії військовий госпіталь. Також до пакету допомоги ввійшли:
- медичне обладнання;
- обладнання для розмінування;
- обладнання для боротьби з дронами.
Міністерство оборони Естонії наголошує, що буде й надалі підтримувати Україну у боротьбу з російською агресією.
Раніше Естонія передала Україні техніку та обладнання на суму близько €457 тис. для ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС.
Зокрема, наша держава отримала шланги, помпи, абсорбувальний матеріал, човни, гідрокостюми, непромокальні гумові штани та коркові жилети.
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