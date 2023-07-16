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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Міноборони Естонії планує закупити зброї на €1,2 млрд в найближчі чотири роки

Міноборони Естонії планує закупити зброї на €1,2 млрд в найближчі чотири роки
Фото: Getty Images

Міністерство оборони Естонії затвердило план розвитку з 2024 до 2027 року, згідно з яким в найближчі чотири роки закупить боєприпасів на суму понад 1,2 млрд.

Про це повідомляє естонська суспільно-політична щоденна газета Postimees.

Як повідомив глава оборонного відомства Естонії Ханно Певкур, для розвитку ППО, реактивних систем залпового вогню HIMARS буде закуплено ракетний комплекс середньої дальності, закуповуються боєприпаси для повітряних атак, починається механізація маневрених підрозділів, триває збільшення запасів боєприпасів, розпочате урядом торік. Крім військового розвитку і розвитку потенціалу, план також передбачає розвиток військового і медичного центру катастроф.

– Повномасштабна війна Росії проти України наочно показує, в які можливості нам потрібно інвестувати. Зробити це дає змогу підвищення видатків на держоборону до 3% ВВП. Пріоритетом розвитку є якомога швидше створення необхідних можливостей, – сказав Певкур. 

Також у планах розвитку — підтримка молодіжних організацій Кайтселійта. Протягом цього періоду їм буде виділено загалом понад 7,3 млн. Значно збільшиться найближчими роками й фінансування цієї організації.

За цей час планують реконструювати злітно-посадкову смугу в Емарі, а також збудують додаткові казарми та нові склади для боєприпасів та мобілізаційних складів для частин. 

Згідно з планом розвитку, передбачено заміну сторожового корабля Pikker, збільшення співфінансування проєктів EDF в оборонній промисловості та кошти на планування промпарку боєприпасів.

– Інвестиції Естонії в оборону різко зросли на тлі війни в Україні. Ми купуємо значно більше зброї, боєприпасів та оснащення, але, крім цього, важливо, що ми також інвестуємо в людей та інфраструктуру, – додав Певкур.

Поставлені планом розвитку цілі обґрунтовані військовими рекомендаціями командувача Сил оборони та цілями потенціалу НАТО.

Нагадаємо, Естонія оголосила про виділення нового пакету військової допомоги для України. Зокрема, це медичне обладнання, обладнання для розмінування, для боротьби з дронами.

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