В Беларусь прибыла еще одна колонна вагнеровцев — Беларускі Гаюн
Утром 17 июля в Беларусь прибыла еще одна колонна боевиков ЧВК Вагнера — это уже по меньшей мере третья с 11 июля, сообщила в понедельник мониторинговая группа Беларускі Гаюн.
По ее данным, в направлении Осиповичей и лагеря в селе Цель по трассе М5 от Бобруйска движется большая колонна наемников.
— В составе колонны не менее 20 машин различных модификаций: УАЗы Патриот, пикапы, буханки, строительная техника, автобусы, фуры. Примечательно, что машины движутся с установленными флагами РФ и символикой ЧВК Вагнера, — говорят наблюдатели.
15 июля в Госпогранслужбе Украины подтвердили движение боевиков ЧВК Вагнера из России на территорию Беларуси.
Пограничники отслеживают ситуацию, чтобы понимать места дислокации, количество и задачи боевиков.
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