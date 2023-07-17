До Білорусі прибула ще одна колона вагнерівців – Беларускі Гаюн

Вранці 17 липня до Білорусі прибула ще одна колона бойовиків ПВК Вагнера – це вже щонайменше третя з 11 липня, повідомила у понеділок моніторингова група Беларускі Гаюн.

За її даними, у напрямку Осиповичів і табору в селі Ціль трасою М5 від Бобруйска рухається велико колона найманців.

– У складі колони щонайменше 20 машин різних модифікацій: УАЗи Патріот, пікапи, буханці, будівельна техніка, автобуси, фури. Примітно, що машини рухаються із встановленими прапорами РФ та символікою ПВК Вагнера, – кажуть спостерігачі.

15 липня у Держприкордонслужбі України підтвердили рух бойовиків ПВК Вагнера з Росії на територію Білорусі.

Прикордонники відстежують ситуацію, аби розуміти місця дислокації, кількість та завдання бойовиків.

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