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Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

До Білорусі прибула ще одна колона вагнерівців – Беларускі Гаюн

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

Вранці 17 липня до Білорусі прибула ще одна колона бойовиків ПВК Вагнера – це вже щонайменше третя з 11 липня, повідомила у понеділок моніторингова група Беларускі Гаюн.

За її даними, у напрямку Осиповичів і табору в селі Ціль трасою М5 від Бобруйска рухається велико колона найманців.

– У складі колони щонайменше 20 машин різних модифікацій: УАЗи Патріот, пікапи, буханці, будівельна техніка, автобуси, фури. Примітно, що машини рухаються із встановленими прапорами РФ та символікою ПВК Вагнера, – кажуть спостерігачі.

15 липня у Держприкордонслужбі України підтвердили рух бойовиків ПВК Вагнера з Росії на територію Білорусі.

Прикордонники відстежують ситуацію, аби розуміти місця дислокації, кількість та завдання бойовиків.

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До Білорусі прибула ще одна колона вагнерівців – Беларускі Гаюн

Білорусь, Білорусь-Росія, Війна в Україні, ПВК Вагнера, Російська агресія
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