Появились спутниковые снимки полигона в Беларуси, где заметили технику вагнеровцев

В эти выходные в военном полевом лагере в Беларуси было замечено усиление активности, а также прибытие транспортных средств, похожих на те, которые использовали российские наемники ЧВК Вагнера.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, проанализированные журналистами The New York Times.

На кадрах видно более десятка транспортных средств, включая большие гражданские грузовики, микроавтобусы и легковые автомобили.

– Они прибыли в субботу и воскресенье на бывшую военную базу в Осиповичах, которая находится примерно в 55 милях к юго-востоку от Минска. Транспортные средства относятся к тем же типам, что и те, которые недавно видели в больших колоннах, некоторые из них под флагами Вагнера, – говорится в сообщении.

Как отмечает издание, после бунта Пригожина местонахождение боевиков ЧВК Вагнера остается тайной.

– Спутниковые изображения неубедительно доказывают, что войска Вагнера находятся в лагере, но подтверждают заявления союзников Украины о том, что часть этих войск достигла Беларуси, – отмечают журналисты.

Напомним, что 23 июня руководитель вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что российская армия нанесла ракетный удар по тыловым лагерям ЧВК, и объявил о старте “марша справедливости” и походе на Москву.

Уже 24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты России в Ростове-на-Дону и Воронеже. Впрочем, когда их колонна уже была в Московской области, Пригожин сообщил, что после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко вагнеровцы возвращаются в “полевые лагеря”.

Фото: Maxar

Источник : NYT

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