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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

На территории Беларуси фиксируют движение боевиков ЧВК Вагнера — ГПСУ

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

В Государственной пограничной службе сообщили, что фиксируют движения российских боевиков из ЧВК Вагнера на территорию Беларуси.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в субботу, 15 июля.

— По состоянию на сейчас имеющаяся информация показывает, что в Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей из частных военных кампаний, которые перемещаются с территории России, — отметил он.

По его словам, пограничники продолжают отслеживать ситуацию, чтобы понимать места дислокации, количество и задачи боевиков.

В Институте изучения войны сообщали также, что на полигоны в Беларуси прибыли инструкторы ЧВК Вагнера, которые ранее были в Африке.

Отмечалось, что они прибыли колонной из временно оккупированной Луганской области. В ISW предположили, что, возможно, так ЧВК Вагнера проводит ротацию своих подразделений в Африке.

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Источник: Госпогранслужба
Беларусь, Госпогранслужба, ЧВК Вагнера
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