На территории Беларуси фиксируют движение боевиков ЧВК Вагнера — ГПСУ
В Государственной пограничной службе сообщили, что фиксируют движения российских боевиков из ЧВК Вагнера на территорию Беларуси.
Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в субботу, 15 июля.
— По состоянию на сейчас имеющаяся информация показывает, что в Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей из частных военных кампаний, которые перемещаются с территории России, — отметил он.
По его словам, пограничники продолжают отслеживать ситуацию, чтобы понимать места дислокации, количество и задачи боевиков.
В Институте изучения войны сообщали также, что на полигоны в Беларуси прибыли инструкторы ЧВК Вагнера, которые ранее были в Африке.
Отмечалось, что они прибыли колонной из временно оккупированной Луганской области. В ISW предположили, что, возможно, так ЧВК Вагнера проводит ротацию своих подразделений в Африке.
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