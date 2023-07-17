З’явилися супутникові знімки полігону в Білорусі, де помітили техніку вагнерівців

Цими вихідними у військовому польовому таборі в Білорусі було помічено посилення активності, а також прибуття транспортних засобів, схожих на ті, які використовували російські найманці ПВК Вагнера.

Про це свідчать супутникові знімки, які проаналізували журналісти The New York Times.

На кадрах видно понад десяток транспортних засобів, зокрема великі цивільні вантажівки, мікроавтобуси та легкові автомобілі.

– Вони прибули в суботу та неділю на колишню військову базу в Осиповичах, яка розміщена приблизно за 55 миль на південний схід від Мінська. Транспортні засоби належать до тих самих типів, що й ті, які нещодавно бачили у великих колонах, деякі з них під прапорами Вагнера, – йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, після бунту Пригожина місцеперебування бойовиків ПВК Вагнера залишається таємницею.

– Супутникові зображення непереконливо доводять, що війська Вагнера перебувають у таборі, але підтверджують заяви союзників України про те, що частина військ Вагнера досягла Білорусі, – зазначають журналісти.

Нагадаємо, що 23 червня керівник вагнерівців Євген Пригожин заявив, що російська армія завдала ракетного удару по тилових таборах ПВК, та оголосив про старт “маршу справедливості” та похід на Москву.

Уже 24 червня бойовики Вагнера взяли під контроль військові об’єкти Росії у Ростові-на-Дону та Воронежі. Утім, коли їхня колона уже була в Московській області, Пригожин повідомив, що після переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком вагнерівці повертаються до “польових таборів”.

Фото: Maxar

Джерело : NYT

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