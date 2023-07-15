В Беларусь из Африки прибыли инструкторы ЧВК Вагнер. В ISW объяснили зачем
Инструкторы ЧВК Вагнер, которые ранее находились в Африке, прибыли на полигоны в Беларусь.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на Минобороны Беларуси та ряд независимых источников.
Так, 14 июля Минобороны Беларуси опубликовало видеозапись, на которой видно, как инструкторы Вагнера проводят занятия с белорусскими военными в районе населенного пункта Асиповичи Могилевской области.
Источник в Беларуси рассказал, что инструкторы из африканского контингента прибыли в страну 11 июля колонной из оккупированной Луганской области. Возможно ЧВК Вагнер проводит ротацию своих подразделений в Африке.
Аналитики считают, что командиры боевиков Вагнера нужны в Беларуси для подготовки учебной инфраструктуры для регулярных подразделений наемников, которые должны прибыть на полигоны в начале августа. Таков план реорганизации ЧВК после вооруженного бунта Вагнера 24 июня.
Ранее в Пентагоне сообщили, что наемники Вагнера больше не участвуют в боях в Украине.
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