В Беларусь из Африки прибыли инструкторы ЧВК Вагнер. В ISW объяснили зачем

Инструкторы ЧВК Вагнер, которые ранее находились в Африке, прибыли на полигоны в Беларусь.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на Минобороны Беларуси та ряд независимых источников.

Так, 14 июля Минобороны Беларуси опубликовало видеозапись, на которой видно, как инструкторы Вагнера проводят занятия с белорусскими военными в районе населенного пункта Асиповичи Могилевской области.

Источник в Беларуси рассказал, что инструкторы из африканского контингента прибыли в страну 11 июля колонной из оккупированной Луганской области. Возможно ЧВК Вагнер проводит ротацию своих подразделений в Африке.

Аналитики считают, что командиры боевиков Вагнера нужны в Беларуси для подготовки учебной инфраструктуры для регулярных подразделений наемников, которые должны прибыть на полигоны в начале августа. Таков план реорганизации ЧВК после вооруженного бунта Вагнера 24 июня.

Ранее в Пентагоне сообщили, что наемники Вагнера больше не участвуют в боях в Украине.

Источник : ISW

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