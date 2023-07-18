На заброшенную базу в Беларуси прибыла колонна вагнеровцев, в пути еще минимум две – CNN

На заброшенную военную базу в Беларуси прибыла первая колонна наемников ЧВК Вагнера. В том же направлении движутся еще как минимум две колонны.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на анализ спутниковых снимков и видео в социальных сетях.

Ссылаясь на снимки от компании Planet Labs, CNN сообщает, что первая колонна прибыла на базу после 11:00 в понедельник, 17 июля. Она простиралась от территории военного объекта до съезда с шоссе.

Менее чем через час другой спутниковый снимок от Airbus зафиксировал колонну наемников, которая уже расположилась на базе.

Журналисты CNN смогли подтвердить, что прибывшая в Беларусь техника принадлежит именно “вагнеровцам”: транспортные средства на спутниковых фото совпадают с зафиксированными на видео в соцсетях.

В сети ранее публиковали видеозапись колонны с флагами ЧВК Вагнера. Там было несколько тракторных прицепов, грузовики, большие платформы с бульдозерами и самосвалами, а также пассажирские микроавтобусы, десятки других грузовиков и автомобилей гражданского типа.

В общей сложности CNN обнаружил на базе 115 новых транспортных средств, которых не было на спутниковых снимках, сделанных в предыдущие периоды.

Днем в понедельник были зафиксированы еще две колонны вагнеровцев, которые двигались в направлении базы. Анализ видео из соцсетей показал, что наемники с техникой под флагами ЧВК Вагнера останавливались в двух местах вдоль большой российской трассы, ведущей в направлении Беларуси.

В одной из колонн было не менее 109 транспортных средств, в другой – по меньшей мере 96. В обе входили десятки гражданских легковых и грузовых автомобилей, а также микроавтобусы, автобусы, большие тракторные прицепы, резервуарные транспортные средства, большие военные грузовики.

Еще до прибытия вагнеровцев на заброшенной белорусской базе появились десятки палаток – через несколько дней после того, как основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин отказался от попытки мятежа в РФ.

Попытка мятежа продолжалась 23-24 июня. Вагнеровцы почти дошли до Москвы, однако впоследствии вернулись в свои лагеря. Это произошло после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

В Кремле предоставили наемникам возможность переместиться в Беларусь. Появлялась информация, что вагнеровцы будут учить белорусов вести бои.

Местонахождение Евгения Пригожина после мятежа до сих пор неизвестно.

Накануне мониторинговая группа Белорусский Гаюн сообщала, что утром 17 июля в Беларусь прибыла еще одна колонна боевиков ЧВК Вагнера – по меньшей мере, третья с 11 июля. Она двигалась в направлении Осиповичей.

В украинской разведке сообщали, что на территории Беларуси уже находятся 500-700 наемников ЧВК Вагнера. Однако они разоружены и не представляют угрозы для Украины.

Источник : CNN

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