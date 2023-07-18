На покинуту базу в Білорусі прибула колона вагнерівців, у дорозі ще мінімум дві – CNN

На покинуту військову базу в Білорусі прибула перша колона найманців ПВК Вагнера. В тому ж напрямку рухаються ще щонайменше дві колони.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на аналіз супутникових знімків та відео в соціальних мережах.

Посилаючись на знімки від компанії Planet Labs, CNN повідомляє, що перша колона прибула на базу після 11:00 у понеділок, 17 липня. Вона простягалася від території військового об’єкта до з’їзду з шосе.

Менш ніж через годину інший супутниковий знімок від Airbus зафіксував колону найманців, яка вже розташувалася на базі.

Журналісти CNN змогли підтвердити, що техніка, яка прибула до Білорусі, належить саме вагнерівцям: транспортні засоби на супутникових фото збігаються із зафіксованими на відео в соцмережах.

У мережі раніше публікували відеозапис колони із прапорами ПВК Вагнера. Там було кілька тракторних причепів, вантажівки, великі платформи з бульдозерами та самоскидами, а також пасажирські мікроавтобуси, десятки інших вантажівок та автомобілів цивільного типу.

Загалом CNN виявив на базі 115 нових транспортних засобів, яких не було на супутникових знімках, зроблених у попередні періоди.

Вдень у понеділок були зафіксовані ще дві колони вагнерівців, які рухалися в напрямку бази. Аналіз відео із соцмереж показав, що найманці з технікою під прапорами ПВК Вагнера зупинялися у двох місцях уздовж великої російської траси, яка веде в напрямку Білорусі.

В одній з колон було не менше 109 транспортних засобів, в іншій – щонайменше 96. До обох входили десятки цивільних легкових і вантажних автомобілів, а також мікроавтобуси, автобуси, великі тракторні причепи, резервуарні транспортні засоби, великі військові вантажівки.

Ще до прибуття вагнерівців на покинутій білоруській базі з’явилися десятки наметів – за кілька днів після того, як засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин відмовився від спроби заколоту в РФ.

Спроба заколоту тривала 23-24 червня. Вагнерівці майже дійшли до Москви, однак згодом повернулися в свої табори. Це сталося після переговорів Пригожина із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

У Кремлі надали найманцям можливість переміститися до Білорусі. З’являлася інформація, що вагнерівці навчатимуть білорусів вести бої.

Місце перебування Євгена Пригожина після заколоту досі невідоме.

Напередодні моніторингова група Беларускі Гаюн повідомляла, що вранці 17 липня до Білорусі прибула ще одна колона бойовиків ПВК Вагнера – щонайменше третя з 11 липня. Вона рухалася в напрямку Осиповичів.

В українській розвідці повідомляли, що на території Білорусі вже перебувають 500-700 найманців ПВК Вагнера. Однак вони роззброєні та не становлять загрози для України.

Джерело : CNN

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