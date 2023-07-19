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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ погрожувала війною: президент ПАР попросив у МКС дозволу не заарештовувати Путіна

Путін і президент ПАР Сиріл Рамафоса
Фото: Getty Images

Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса попросив дозволу в Міжнародного кримінального суду не арештовувати російського диктатора Володимира Путіна. Він заявив, що у РФ погрожували оголошенням війни.

Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на відповідь Рамафоси на судовий позов, поданий опозиційним Демократичним альянсом, щоб змусити уряд заарештувати Путіна, якщо той приїде до Йоганнесбурга на саміт БРІКС

– Південно-Африканська Республіка має очевидні проблеми з виконанням запиту на арешт і видачу президента Путіна. Росія дала зрозуміти, що арешт її чинного президента буде оголошенням війни, – йдеться у заяві Рамафоси.

Він уточнив, що ініціював консультації з Міжнародним кримінальним судом щодо цього питання, але не може розкрити подробиці.

Наступного місяця в Південній Африці має відбутися саміт клубу націй БРІКС — Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки, в якому заплановано участь усіх глав держав цих країн.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за звинуваченням у воєнному злочині – незаконній депортації українських дітей. Південна Африка, як член МКС, зобов’язана заарештувати його, якщо президент РФ з’явиться на саміті.

Війна в Україні, Володимир Путін, Депортація, Міжнародний кримінальний суд, МКС, Росія
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