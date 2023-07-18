Все, що потрібно для контрнаступу: у Пентагоні назвали пріоритети Рамштайну-14

Учасники засідання Рамштайн-14, яке відбудеться сьогодні у форматі онлайн, передусім обговорять посилення ППО та надання Україні артилерії, яка необхідна для продовження контрнаступу на фронті.

Про це повідомила на брифінгу заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

– Контактна група з питань оборони України зосередиться на контрнаступі, переконуючись, що партнери і союзники, ми всі разом говоримо про те, що потрібно Україні. А ми знаємо, що її пріоритети – це протиповітряна оборона і більше артилерії. І це залишається в центрі уваги, – наголосила вона.

Представниця Пентагону також не виключила, що під час Рамштайну-14 говоритимуть про вихід РФ із зернової угоди, проте головне – це переконатися, що Україна має все необхідне для контрнаступу.

Відповідаючи на запитання щодо атаки на Кримський міст 17 липня, вона зауважила, що Крим є частиною України, тому саме вона має право говорити про свої операції.

Напередодні глава Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим, скоординувавши дії перед черговим засіданням у форматі Рамштайн.

Джерело: U.S. DepartmentofDefense

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