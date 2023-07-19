Четыре системы NASAMS и снаряды: США объявили о новом пакете военной помощи

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи на сумму в $1,3 млрд. Об этом говорится на сайте Министерства обороны США.

Отмечается, что этот пакет, который включает критические средства противовоздушной обороны и боеприпасы, будет предоставлен в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности (USAI).

В перечень вооружений на общую сумму $1,3 млрд входят:

четыре системы NASAMS

152-мм артиллерийские снаряды;

оборудование для разминирования;

тяжелые противотанковые управляемые ракеты TOW;

беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost Switchblade

высокоточные авиационные боеприпасы;

средства противодействия БПЛА и радиоэлектронной борьбы;

150 бензовозов;

115 тактических автомобилей для буксировки и транспортировки оборудования;

50 тактических машин для эвакуации техники;

оборудование для охраны портов и гаваней;

тактические системы защищенной связи;

поддержка мероприятий по подготовке, техническому обслуживанию и обеспечению.

USAI — это полномочия, согласно которым Соединенные Штаты закупают оборудование у промышленности или партнеров, чтобы потом отправить его в Украину.

В Пентагоне отметили, что это объявление является началом процесса заключения контрактов на поставку дополнительных приоритетных средств для Украины.

Недавно советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у Соединенных Штатов заканчиваются собственные запасы боеприпасов, поскольку Вашингтон оказывает военную помощь Киеву.

По его словам, Байден приказал Пентагону быстро работать над увеличением способности США производить все боеприпасы, которые могут понадобиться в любое время.

Источник: Минобороны США

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