Четыре системы NASAMS и снаряды: США объявили о новом пакете военной помощи
Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи на сумму в $1,3 млрд. Об этом говорится на сайте Министерства обороны США.
Отмечается, что этот пакет, который включает критические средства противовоздушной обороны и боеприпасы, будет предоставлен в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности (USAI).
В перечень вооружений на общую сумму $1,3 млрд входят:
- четыре системы NASAMS и боеприпасы к ним;
- 152-мм артиллерийские снаряды;
- оборудование для разминирования;
- тяжелые противотанковые управляемые ракеты TOW;
- беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost и Switchblade;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- средства противодействия БПЛА и радиоэлектронной борьбы;
- 150 бензовозов;
- 115 тактических автомобилей для буксировки и транспортировки оборудования;
- 50 тактических машин для эвакуации техники;
- оборудование для охраны портов и гаваней;
- тактические системы защищенной связи;
- поддержка мероприятий по подготовке, техническому обслуживанию и обеспечению.
USAI — это полномочия, согласно которым Соединенные Штаты закупают оборудование у промышленности или партнеров, чтобы потом отправить его в Украину.
В Пентагоне отметили, что это объявление является началом процесса заключения контрактов на поставку дополнительных приоритетных средств для Украины.
Недавно советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у Соединенных Штатов заканчиваются собственные запасы боеприпасов, поскольку Вашингтон оказывает военную помощь Киеву.
По его словам, Байден приказал Пентагону быстро работать над увеличением способности США производить все боеприпасы, которые могут понадобиться в любое время.
Источник: Минобороны США
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая