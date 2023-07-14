Стоит больших усилий: Пентагон о контрнаступлении ВСУ

Силы обороны Украины продвигаются на разных участках фронта ценой огромных усилий.

Об этом на брифинге заявил директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс, отвечая на вопрос журналистов, почему контрнаступление ВСУ происходит не так быстро, как ожидалось.

– Они используют новое оборудование, и все это под обстрелами и бомбардировками, не говоря уже о масштабном минировании со стороны россиян. И там, где они продвигаются на сотни метров в день, а иногда и на километр в день, они делают это ценой огромных усилий, – сказал он.

Симс отметил, что сейчас военные ВСУ находятся в разгаре ожесточенных боевых действий, а также ведут свои контрнаступательные действия в прекрасной последовательности на поле боя.

Директор операций объединенного штаба Пентагона также отметил, что сейчас условия для передачи Украине истребителей F-16 не идеальны, потому что у россиян много средств противовоздушной обороны.

Контрнаступление ВСУ

С начала наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны Украины освободили от оккупантов 169 кв. км — это примерно площадь Одессы. Сейчас на этих территориях проводят разминирование.

За прошедшую неделю на Мелитопольском направлении спецназовцы Нацгвардии Кара-Даг во взаимодействии с подразделениями ВСУ за неделю продвинулись на 1 700 м в тыл врага.

В Бахмуте ВСУ имеют частичный успех на южном фланге, а также закрепляются на рубежах.

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