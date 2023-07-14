Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Филигранная работа ПВО – Хмельницкая ОВА об уничтожении ракеты над областью
Срочно
Ночная атака на Киев: двое из четырех пострадавших – в больнице
Срочно
Взрыв неизвестного военного объекта в Запорожье: пострадало уже 18 человек, среди них — 6 детей
Лидеры НАТО попросили Зеленского “остыть” из-за твита накануне саммита в Вильнюсе — Bloomberg
Повез семью в лес на чернику: на Житомирщине мужчина наехал на мину
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Стоит больших усилий: Пентагон о контрнаступлении ВСУ

ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины продвигаются на разных участках фронта ценой огромных усилий.

Об этом на брифинге заявил директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс, отвечая на вопрос журналистов, почему контрнаступление ВСУ происходит не так быстро, как ожидалось.

– Они используют новое оборудование, и все это под обстрелами и бомбардировками, не говоря уже о масштабном минировании со стороны россиян. И там, где они продвигаются на сотни метров в день, а иногда и на километр в день, они делают это ценой огромных усилий, – сказал он.

Симс отметил, что сейчас военные ВСУ находятся в разгаре ожесточенных боевых действий, а также ведут свои контрнаступательные действия в прекрасной последовательности на поле боя.

Директор операций объединенного штаба Пентагона также отметил, что сейчас условия для передачи Украине истребителей F-16 не идеальны, потому что у россиян много средств противовоздушной обороны.

Контрнаступление ВСУ

С начала наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны Украины освободили от оккупантов 169 кв. км — это примерно площадь Одессы. Сейчас на этих территориях проводят разминирование.

За прошедшую неделю на Мелитопольском направлении спецназовцы Нацгвардии Кара-Даг во взаимодействии с подразделениями ВСУ за неделю продвинулись на 1 700 м в тыл врага.

В Бахмуте ВСУ имеют частичный успех на южном фланге, а также закрепляются на рубежах.

Читайте также
Продвижение ВСУ, защита АЭС и северной границы: Зеленский провел очередную Ставку
Володимир Зеленський

Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Пентагон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Путин дал согласие на продление зерновой сделки — СМИ
Стоит больших усилий: Пентагон о контрнаступлении ВСУ
Россияне подготовили в Крыму несколько линий обороны и рассматривают отступление — ГУР
Оборонні укріплення в Криму
Такие события дестабилизируют оккупантов: Тарнавский о ликвидации генерала РФ в Бердянске
Олександр Тарнавський
Украина получила от партнеров треть средств, необходимых для быстрого восстановления — Минфин
Стоит больших усилий: Пентагон о контрнаступлении ВСУ
Помощь Украине – это не благотворительность: в Финляндии ответили на заявления Воллеса
Фінляндія, палац уряду
Видео
Власть помогать не спешит: одесситы самостоятельно восстанавливают здания после удара РФ

Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.

Александра Ченкова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (14.07.2023)
Стоит больших усилий: Пентагон о контрнаступлении ВСУ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (14.07.2023)
Стоит больших усилий: Пентагон о контрнаступлении ВСУ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (14.07.2023)
Стоит больших усилий: Пентагон о контрнаступлении ВСУ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (14.07.2023)
Стоит больших усилий: Пентагон о контрнаступлении ВСУ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь