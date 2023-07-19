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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Трамп заявил, что потребует от Европы компенсации за предоставленное оружие Украине

Дональд Трамп
Фото: Depositphotos

45-й президент США Дональд Трамп, который снова намерен участвовать в президентских выборах, заявил, что потребует от Европы компенсации за запасы оружия, которое Вашингтон отправил Украине для защиты от российской агрессии.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Трамп в очередной раз обвинил президента США Джо Байдена в том, что он якобы тянет страну в Третью мировую войну.

— Менее чем три года назад я полностью восстановил Вооруженные силы США и вывел Америку на такую сильную глобальную позицию. 29 месяцев спустя арсеналы пусты, запасы истощены, казначейство истощено, ряды военных пустеют, наша страна полностью унижена, — сказал Трамп.

Он обозвал Джо Байдена “коррумпированным и скомпрометированным президентом”, а также назвал “мошенником”, который “тянет Америку в Третью мировую войну”.

Среди прочего он обвинил союзников в Европе за “незначительные” объемы военной помощи Украине и раскритиковал администрацию Байдена за то, что он не требует от Европы возмещения.

По состоянию на июль 2023 года свою кандидатуру для президентской гонки от Республиканской партии выдвинули уже 12 человек. Кроме Трампа это, в частности, сделали экс-вице-президент США Майк Пенс, губернатор штата Флорида Рон Десантис, бывший постоянный представитель США при ООН Ники Хейли и радиоведущий Ларри Элдер.

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Майк Пенс

В последнее время Дональд Трамп отметился рядом провокационных заявлений об Украине. В частности, он заявлял, что в случае его переизбрания он якобы сможет завершить войну, которую РФ развязала в Украине, “за один день”.

Однако в мае 2023 года он трижды не смог ответить на вопрос, кто, по его мнению, должен победить в войне России против Украины.

Американский политический деятель Хиллари Клинтон недавно предупреждала, что победа Трампа на выборах президента США в 2024 году будет означать “конец Украины”. Она подчеркнула, что не верит в его победу, но добавила, что если это произойдет, он выведет США из НАТО.

Война в Украине, Выборы в США, Дональд Трамп, США
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