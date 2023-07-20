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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Глава МИ6 считает Китай и его лидера “абсолютно причастными” ко вторжению РФ в Украину

Всекитайські збори народних представників
Фото: Depositphotos

Глава МИ6 Ричард Мур во время визита в Прагу обвинил правительство Китая и его лидера Си Цзиньпина в “абсолютном соучастии” в полномасштабном вторжении России в Украину.

Незадолго до полномасштабного российского вторжения Си и диктатор Владимир Путин подписали договор о партнерстве “без ограничений” между странами.

The Guardian пишет, что после 24 февраля 2022 года правительство КНР пыталось представить себя как нейтрального миротворца: Си показывал свое недовольство событиями, но на практике Пекин отказывался публично осуждать или отговаривать Россию, а высокопоставленные чиновники часто выражали прямую поддержку.

— Когда Путин вторгся в Украину, китайцы очень четко поддержали Россию. Они полностью поддержали россиян дипломатически, они воздержались во время ключевых голосований в ООН, они абсолютно цинично повторяли все российские нарративы, особенно в Африке и Латинской Америке, обвиняя НАТО и так далее, — сказал Мур.

По его словам, МИ6 сейчас тратит на Китай больше ресурсов, чем любой другой миссии, что “отражает важность Китая в мире и критическую необходимость понимания как намерений, так и возможностей китайского правительства”.

Мур сказал, что баланс сил между Москвой и Пекином изменился в пользу последнего, что навредило престижу Путина в России. Он предположил, что на репутацию Путина также повлияло восстание боевиков ЧВК Вагнера в июне.

Он предупредил, что Китай расставил “информационные ловушки” для других стран, которые размывают их суверенитет и повышают уязвимость, а во время пандемии Пекин требовал от стран делиться данными о вакцинации как условие получения китайских вакцин.

По словам Мура, беспрепятственный доступ Китая к огромной массе данных внутри страны и практика незаконного “выкачивания” данных из-за рубежа дают ему определенные преимущества в разработке искусственного интеллекта.

— Китайские власти не слишком озабочены вопросами личной жизни или безопасности персональных данных, они сосредоточены на контроле информации и предотвращении разглашения неудобной правды. Но моя служба вместе с союзниками намерена выиграть гонку за овладение этическим и безопасным использованием ИИ, — сказал он.

Руководитель МИ6 подчеркнул, что помимо поддержки войны России против Украины, Пекин благосклонен к нескольким неприглядным и коррумпированным авторитарнам режимам по всему миру, таким, как Иран и Мьянма.

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Источник: Politico, The Guardian
Война в Украине, Великобритания, Китай, Украина
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