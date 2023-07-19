Глава МИ6 призвал россиян объединиться с разведкой, чтобы прекратить войну и кровопролитие
В среду, 19 июля, глава британской службы внешней разведки MI6 Ричард Мур обратился к россиянам, напуганным войной в Украине, “объединить усилия” с его разведывательной службой и прекратить кровопролитие.
Об этом сообщает Reuters.
Выступая в посольстве Великобритании в Праге, Мур сказал, что мало шансов на то, что Россия наберет обороты в войне, и сравнил нынешнюю ситуацию в Украине с Пражской весной 1968 года, когда Советский Союз отменил либерализационные реформы.
– Поскольку они становятся свидетелями продажности, внутренней борьбы и бездушной некомпетентности своих лидеров — человеческого фактора как худшего, — многие россияне борются с теми же дилеммами, что и их предшественники в 1968 году. Я предлагаю им сделать то, что делали другие за последние 18 месяцев, и объединиться с нами. Наши двери всегда открыты. Их секреты будут в безопасности с нами, и мы вместе будем работать, чтобы прекратить кровопролитие, – сказал Мур.
Также он назвал решение Ирана поставлять Москве дроны-смертники для конфликта в Украине “бессовестным” и отметил, что оно спровоцировало внутренние распри на высшем уровне режима в Тегеране.
Мур предупредил, что Китай и Россия соревнуются в освоении таких технологий, как искусственный интеллект (ИИ) и квантовые вычисления, сказав, что искусственный интеллект дополнит работу разведывательных агентств, а не заменит людей, которые могут раскрывать тайны, недосягаемые технологиями.
– Уникальные характеристики человеческих агентов в нужных местах станут еще более значимыми. Человеческий интеллект в эпоху искусственного интеллекта все чаще будет определяться как то, что машины не могут делать, хотя мы должны ожидать, что предел возможностей машин будет продвигаться с удивительной скоростью, – добавил глава британской службы внешней разведки.
Напомним, разведка Великобритании сообщила, что, по их наблюдениям, с начала июля 2023 года резко усилились боевые действия в Херсонской области. Кроме интенсивных боев на восточном берегу вокруг небольшого украинского плацдарма у разрушенного Антоновского моста, небольшие подразделения российских и украинских войск ведут боевые действия за острова в дельте Днепра.
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая