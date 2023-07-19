Глава МИ6 призвал россиян объединиться с разведкой, чтобы прекратить войну и кровопролитие

В среду, 19 июля, глава британской службы внешней разведки MI6 Ричард Мур обратился к россиянам, напуганным войной в Украине, “объединить усилия” с его разведывательной службой и прекратить кровопролитие.

Об этом сообщает Reuters.

Выступая в посольстве Великобритании в Праге, Мур сказал, что мало шансов на то, что Россия наберет обороты в войне, и сравнил нынешнюю ситуацию в Украине с Пражской весной 1968 года, когда Советский Союз отменил либерализационные реформы.

– Поскольку они становятся свидетелями продажности, внутренней борьбы и бездушной некомпетентности своих лидеров — человеческого фактора как худшего, — многие россияне борются с теми же дилеммами, что и их предшественники в 1968 году. Я предлагаю им сделать то, что делали другие за последние 18 месяцев, и объединиться с нами. Наши двери всегда открыты. Их секреты будут в безопасности с нами, и мы вместе будем работать, чтобы прекратить кровопролитие, – сказал Мур.

Также он назвал решение Ирана поставлять Москве дроны-смертники для конфликта в Украине “бессовестным” и отметил, что оно спровоцировало внутренние распри на высшем уровне режима в Тегеране.

Мур предупредил, что Китай и Россия соревнуются в освоении таких технологий, как искусственный интеллект (ИИ) и квантовые вычисления, сказав, что искусственный интеллект дополнит работу разведывательных агентств, а не заменит людей, которые могут раскрывать тайны, недосягаемые технологиями.

– Уникальные характеристики человеческих агентов в нужных местах станут еще более значимыми. Человеческий интеллект в эпоху искусственного интеллекта все чаще будет определяться как то, что машины не могут делать, хотя мы должны ожидать, что предел возможностей машин будет продвигаться с удивительной скоростью, – добавил глава британской службы внешней разведки.

Напомним, разведка Великобритании сообщила, что, по их наблюдениям, с начала июля 2023 года резко усилились боевые действия в Херсонской области. Кроме интенсивных боев на восточном берегу вокруг небольшого украинского плацдарма у разрушенного Антоновского моста, небольшие подразделения российских и украинских войск ведут боевые действия за острова в дельте Днепра.

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