Глава МІ6 вважає Китай та його лідера “абсолютно причетними” до вторгнення РФ в Україну

Глава МІ6 Річард Мур під час візиту до Праги звинуватив уряд Китаю та його лідера Сі Цзіньпіна в “абсолютній співучасті” у повномасштабному вторгненні Росії в Україну.

Незадовго до повномасштабного російського вторгнення Сі та диктатор Володимир Путін підписали договір про партнерство “без обмежень” між країнами.

The Guardian пише, що після 24 лютого 2022 року уряд КНР намагався представити себе як нейтрального миротворця: Сі показував своє невдоволення подіями, але на практиці Пекін відмовлявся публічно засуджувати або відмовляти Росію, а високопосадовці часто висловлювали пряму підтримку.

– Коли Путін вторгся в Україну, китайці дуже чітко підтримали Росію. Вони повністю підтримали росіян дипломатично, вони утрималися під час ключових голосувань в ООН, вони абсолютно цинічно повторювали всі російські наративи, особливо в Африці та Латинській Америці, звинувачуючи НАТО тощо, – сказав Мур.

За його словами, МІ6 зараз витрачає на Китай більше ресурсів, ніж будь-якій іншій місії, що “відображає важливість Китаю в світі та критичну необхідність розуміння як намірів, так і можливостей китайського уряду”.

Мур сказав, що баланс сил між Москвою та Пекіном змінився на користь останнього, що зашкодило престижу Путіна у Росії. Він припустив, що на репутацію Путіна також вплинуло повстання бойовиків ПВК Вагнера в червні.

Він попередив, що Китай розставив “інформаційні пастки” для інших країн, які розмивають їхній суверенітет і підвищують вразливість, а під час пандемії Пекін вимагав від країн ділитися даними про вакцинацію як умову отримання китайських вакцин.

За словами Мура, безперешкодний доступ Китаю до величезної бази даних всередині країни і практика незаконного “викачування” даних з-за кордону дають йому певні переваги в розробці штучного інтелекту.

– Китайська влада не надто переймається питаннями особистого життя чи безпеки персональних даних, вона зосереджена на контролі інформації та запобіганні розголошенню незручної правди. Але моя служба разом із союзниками має намір виграти перегони за оволодіння етичним і безпечним використанням ШІ, – сказав він.

Керівник МІ6 наголосив, що крім підтримки війни Росії проти України, Пекін сприяє кільком непривабливим і корумпованим авторитарним режимам по всьому світу, наприклад, як Іран і М’янма.

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