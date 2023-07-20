Рада ЄС підтримала збільшення виробництва зброї для допомоги Україні
У четвер, 20 липня, Рада ЄС затвердила пропозицію про збільшення виробництва боєприпасів і ракет за підтримки Союзу.
Про це повідомила пресслужба ради у Twitter.
– Рада ЄС ухвалила положення про підтримку виробництва боєприпасів, воно набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС, – ідеться у повідомленні.
Це має збільшити та прискорити виробництво боєприпасів і ракет для більш ефективної підтримки України та зміцнення оборони ЄС.
Нагадаємо, 7 липня Рада ЄС та Європарламент попередньо погодили регламент виробництва боєприпасів. Він дасть змогу терміново спрямувати €500 млн для підтримки нарощування виробництва боєприпасів класу земля-земля, артилерійських снарядів і ракет.
Таким чином буде реалізовано третій напрям плану, погодженого Радою ЄС у березні 2023 року для забезпечення довгострокового збільшення виробництва боєприпасів в інтересах України та країн-членів ЄС.
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