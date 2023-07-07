Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ігор Гуменюк підірвав себе і загинув: що сталося у Шевченківському суді Києва
Терміново
Нічна атака на Львів: четверо загиблих, під завалами ще є люди
Калібри спочатку летіли на Київ, а потім змінили траєкторію – Ігнат про удар по Львову
”Приліт” дрона у Підмосков’ї та вибухи у Новій Москві: що відомо про гучний ранок у РФ
Наймолодшій загиблій було 32 – Козицький про удар по Львову
Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

ЄС попередньо погодив виділення €500 млн на виробництво снарядів

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

Рада ЄС та Європарламент 7 липня досягли попередньої домовленості щодо стимулювання виробництва боєприпасів.

Погоджений регламент дасть змогу терміново спрямувати €500 млн для підтримки нарощування виробництва боєприпасів класу земля-земля, артилерійських снарядів і ракет.

Таким чином буде реалізовано третій напрямок плану, погодженого Радою ЄС у березні 2023 року для забезпечення довгострокового збільшення виробництва боєприпасів в інтересах України та країн-членів ЄС.

– Завдяки сьогоднішній рекордно швидкій угоді ЄС зміцнить і прискорить власне виробництво боєприпасів і ракет в Європі. Це ще один доказ непохитної прихильності Євросоюзу підтримці України, зміцненню оборонної технологічної та промислової бази, – заявила Маргарита Роблес, міністр оборони Іспанії, яка зараз головує в ЄС.

Ці правила запроваджують “інструмент”, за допомогою якого ЄС надаватиме фінансову підтримку для зміцнення потужностей з виробництва боєприпасів і ракет. Така допомога надаватиметься у формі грантів.

Тепер цю попередню угоду мають схвалити Рада ЄС та Європарламент. Очікується, що підписання та набуття чинності відбудеться до кінця липня.

У березні Євросоюз взяв на себе зобов’язання надати Україні 1 млн артилерійських снарядів протягом року.

Читайте також
ЄС збільшив на €3,5 млрд фонд, з якого фінансується постачання зброї Україні
прапори ЄС

Джерело: Council of the EU

Європарламент, Війна в Україні, Російська агресія, Україна-ЄС
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ЗСУ закріплюються в районі Кліщіївки під Бахмутом, тривають важкі бої – Генштаб
Бої на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 07.07.2023
карта бойових дій 26.06.2023
Карта бойових дій на 07.07.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
Президент Чехії хоче розпочати переговори про вступ України в ЄС до кінця 2023 року
президент Чехії Петр Павел
12 із 18 Шахедів знищено – Повітряні сили про нічну атаку дронів
Дрон-камікадзе, Shahed
Відео
Наслідки екоциду для Чорного моря: наскільки небезпечно купатися в Одесі

Чорне море в Одесі закрите для купання: на узбережжі досі гниє очерет, принесений течією з Херсонщини. Проте на пляжах усе одно повно людей. Дехто навіть купається.

Олександра Ченкова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (07.07.2023)
ЄС попередньо погодив виділення €500 млн на виробництво снарядів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:30 (07.07.2023)
ЄС попередньо погодив виділення €500 млн на виробництво снарядів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:00 (07.07.2023)
ЄС попередньо погодив виділення €500 млн на виробництво снарядів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 08:30 (07.07.2023)
ЄС попередньо погодив виділення €500 млн на виробництво снарядів
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь