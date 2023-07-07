ЄС попередньо погодив виділення €500 млн на виробництво снарядів

Рада ЄС та Європарламент 7 липня досягли попередньої домовленості щодо стимулювання виробництва боєприпасів.

Погоджений регламент дасть змогу терміново спрямувати €500 млн для підтримки нарощування виробництва боєприпасів класу земля-земля, артилерійських снарядів і ракет.

Таким чином буде реалізовано третій напрямок плану, погодженого Радою ЄС у березні 2023 року для забезпечення довгострокового збільшення виробництва боєприпасів в інтересах України та країн-членів ЄС.

– Завдяки сьогоднішній рекордно швидкій угоді ЄС зміцнить і прискорить власне виробництво боєприпасів і ракет в Європі. Це ще один доказ непохитної прихильності Євросоюзу підтримці України, зміцненню оборонної технологічної та промислової бази, – заявила Маргарита Роблес, міністр оборони Іспанії, яка зараз головує в ЄС.

Ці правила запроваджують “інструмент”, за допомогою якого ЄС надаватиме фінансову підтримку для зміцнення потужностей з виробництва боєприпасів і ракет. Така допомога надаватиметься у формі грантів.

Тепер цю попередню угоду мають схвалити Рада ЄС та Європарламент. Очікується, що підписання та набуття чинності відбудеться до кінця липня.

У березні Євросоюз взяв на себе зобов’язання надати Україні 1 млн артилерійських снарядів протягом року.

Джерело: Council of the EU

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