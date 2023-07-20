В 15 раз больше, чем планировалось: Уоллес озвучил количество предоставленных снарядов Украине

Великобритания предоставила Украине более чем в 15 раз больше артиллерийских боеприпасов, чем планировала изначально.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, пишет газета The Guardian.

В целом Лондон передал на 184 тыс. артиллерийских снарядов больше, чем было запланировано год назад. Он пояснил, что изначально планировалось отправить 16 тыс. боеприпасов в 2022 году.

По словам Уоллеса, Британия “предоставила значительное количество военной техники, боеприпасов и нелетальной помощи”, поскольку украинские воины защищают свою территорию и стремятся изгнать из нее российских оккупантов.

— Хотя в небольшом количестве сфер мы предоставили меньше, чем ожидалось… мы перевыполнили планы в критически важных областях, таких как артиллерия, оперативно реагируя на приоритеты Украины и развитие событий на поле боя. Например, мы доставили более чем в 15 раз больше артиллерийских боеприпасов, чем планировалось изначально, — сказал Уоллес.

Общая сумма военной помощи Украине со стороны Британии в период с апреля 2022 года до марта 2023 года составляет 2,3 млрд фунтов стерлингов, что ставит ее на второе место после США по объему военной помощи.

Во время саммита НАТО в Вильнюсе Уоллес сказал, что Украина должна больше благодарить за военную помощь союзников и быть более тактичной. Он тогда сказал — мы не Amazon.

Позже Уоллес, комментируя свои высказывания относительно “неблагодарности” Украины за оказанную помощь, сказал, что некоторые из них были искаженными. По его словам, он лично продолжит поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо.

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