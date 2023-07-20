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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У 15 разів більше, ніж планувалося: Воллес озвучив кількість наданих снарядів Україні

Бен Воллес
Фото: Getty Images

Велика Британія надала Україні у понад 15 разів більше артилерійських боєприпасів, ніж планувала спочатку.

Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес, пише газета The Guardian.

Загалом Лондон передав на 184 тис. артилерійських снарядів більше, ніж було заплановано рік тому. Він пояснив, що спочатку планувалося відправити 16 тис. боєприпасів у 2022 році.

За словами Воллеса, Британія “надала значну кількість військової техніки, боєприпасів та нелетальної допомоги”, оскільки українські воїни захищають свою територію і прагнуть вигнати з неї російських окупантів.

— Хоча в невеликій кількості сфер ми надали менше, ніж очікувалося… ми перевиконали плани в критично важливих областях, як-от артилерія, оперативно реагуючи на пріоритети України та розвиток подій на полі бою. Наприклад, ми доставили у понад 15 разів більше артилерійських боєприпасів, ніж планувалося спочатку, – сказав Воллес.

Загальна сума військової допомоги Україні з боку Британії у період з квітня 2022 року до березня 2023 року становить 2,3 млрд фунтів стерлінгів, що ставить її на друге місце після США за обсягом військової допомоги.

Під час саміту НАТО у Вільнюсі Воллес сказав, що Україна має більше дякувати за військову допомогу союзникам та бути тактовнішою. Він тоді сказав – ми не Amazon.

Пізніше Воллес, коментуючи свої висловлювання щодо “невдячності” України за надану допомогу, сказав, що деякі з них були викривленими. За його словами, він особисто продовжить підтримувати Україну доти, поки це буде необхідно.

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Джерело: The Guardian, Sky News
Бен Воллес, Війна в Україні, Велика Британія
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