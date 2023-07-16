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Виски уже в пути: Уоллес признался, как общался с Резниковым шифрами в начале вторжения

Виски уже в пути: Уоллес признался, как общался с Резниковым шифрами в начале вторжения
Фото: Минобороны

В начале полномасштабного вторжения России министр обороны Великобритании Бен Уоллес общался с главой украинского МО Алексеем Резниковым с помощью специального шифра. Среди них — названия брендов напитков, которыми называли разнообразное вооружение.

Об этом британский министр рассказал в комментарии иностранным журналистам. Он признался, что не имел защищенного канала для связи с правительством Украины, из-за чего все диалоги приходилось зашифровывать различными словами.

Например, противотанковые ракетные комплексы NLAW Уоллес и Резников называли Glenfiddich — это известный бренд виски. Этот шаг был необходим, чтобы российская сторона не узнала о поставках западных систем в Украину.

В то же время противокорабельные ракеты Harpoon руководители Минобороны называли Islay, что означает шотландский виски. Уоллес рассказал, что писал Резникову сообщения вроде: есть для тебя виски, виски уже в пути.

Уоллес пошутил над министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу перед началом полномасштабного вторжения. Они встретились 11 февраля 2022 года, а Шойгу в тот день начал врать об отсутствии намерений РФ вторгнуться в Украину.

Министр обороны Британии отметил, что подарил Шойгу бутылку виски Glenfiddich. Журналисты предполагают, что тогда уже существовали кодовые слова с Резниковым. Уоллес отметил, что российский министр не знал, что это может означать.

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Бен Воллес

Источник: The Times
Алкоголь, Бен Уоллес, Война в Украине, Великобритания, Міноборони України, Алексей Резников
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