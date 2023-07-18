США невдовзі виділять Україні новий пакет допомоги на $1,3 млрд: що до нього може увійти

Найближчими днями США оголосять про новий пакет військової допомоги для України на суму $1,3 млрд.

Про це пише Reuters із посиланням на двох американських посадовців.

Один із чиновників повідомив, що новий пакет озброєнь включатиме засоби протиповітряної оборони, системи протидії безпілотникам, вибухові дрони та боєприпаси.

США використовують кошти в межах своєї програми Ініціатива сприяння безпеці України (USAI).

Це дає змогу адміністрації президента Джо Байдена купувати зброю в промисловості, а не вилучати її із запасів зброї країни.

За інформацією Reuters, США планують закупити для України засоби протиповітряної оборони виробництва L3Harris Technologies під назвою VAMPIRE.

Також до нового пакету підтримки можуть увійти два різних типи безпілотних літальних апаратів: дрон Phoenix Ghost виробництва AVEVEX, приватної компанії в Каліфорнії, і Switchblade виробництва AeroVironment Inc.

Крім цього, Україна отримає значну кількість систем протидії безпілотникам виробництва австралійської DroneShield Ltd, а також радари, датчики і системи аналізу.

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