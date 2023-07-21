США нададуть Україні додаткові пакети військової допомоги – Пентагон

Сполучені Штати нададуть Україні додаткові пакети військової допомоги, для боротьби з російською агресією.

Про це на брифінгу заявила заступниця речника Міністерства оборони Сабріна Сінгх, зазначивши, що США налаштовані на довгострокову підтримку України.

– Наша увага сфокусована на Україні, на тому, що ми можемо зробити, щоби допомогти Україні в цій боротьбі зараз, і як ми можемо продовжувати підтримувати її в довгостроковій перспективі, — заявила Сінгх.

Раніше повідомлялося, що США оголосять про новий пакет військової допомоги для України на суму $1,3 млрд.

За попередньою інформацією, йшлося про засоби протиповітряної оборони виробництва L3Harris Technologies під назвою VAMPIRE.

Також до нового пакету підтримки можуть увійти два різних типи безпілотних літальних апаратів: дрон Phoenix Ghost виробництва AVEVEX, приватної компанії в Каліфорнії, і Switchblade виробництва AeroVironment Inc, та значна кількість систем протидії безпілотникам виробництва австралійської DroneShield Ltd, а також радари, датчики й системи аналізу.

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