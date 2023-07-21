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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

США нададуть Україні додаткові пакети військової допомоги – Пентагон

Сабріна Сінгх
Фото: Getty Images

Сполучені Штати нададуть Україні додаткові пакети військової допомоги, для боротьби з російською агресією. 

Про це на брифінгу заявила заступниця речника Міністерства оборони Сабріна Сінгх, зазначивши, що США налаштовані на довгострокову підтримку України. 

Наша увага сфокусована на Україні, на тому, що ми можемо зробити, щоби допомогти Україні в цій боротьбі зараз, і як ми можемо продовжувати підтримувати її в довгостроковій перспективі, — заявила Сінгх.

Раніше повідомлялося, що США оголосять про новий пакет військової допомоги для України на суму $1,3 млрд.

За попередньою інформацією, йшлося про засоби протиповітряної оборони виробництва L3Harris Technologies під назвою VAMPIRE.

Також до нового пакету підтримки можуть увійти два різних типи безпілотних літальних апаратів: дрон Phoenix Ghost виробництва AVEVEX, приватної компанії в Каліфорнії, і Switchblade виробництва AeroVironment Inc, та значна кількість систем протидії безпілотникам виробництва австралійської DroneShield Ltd, а також радари, датчики й системи аналізу.

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Війна в Україні, Зброя для України, ЗСУ, Пентагон
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