Хотят на “экскурсию в Варшаву и Жешув”: Лукашенко о настроях вагнеровцев в Беларуси

Наемники частной военной компании Вагнера, которые передислоцировались на территорию Беларуси, просят уйти на Запад, в частности, в Польшу. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

— Нас начали напрягать вагнеровцы. Просятся на запад: позвольте нам. Я говорю: вам зачем туда на Запад? Сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув, — цитируют слова Лукашенко белорусские издания.

Он отметил, что Жешув особенно неприемлем для боевиков ЧВК Вагнера, потому что в Польше знают, откуда направлялась военная техника, когда эти наемники воевали в Бахмутском районе Донецкой области.

— Не хотелось бы туда (на Запад, — Ред.) передислоцировать, потому что у них (вагнеровцев, — Ред.) настроения плохие, — отметил Лукашенко.

Самопровозглашенный президент одновременно отметил, что держит боевиков ЧВК Вагнера в центре Беларуси, как и было договорено.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что передислокация вагнеровцев в Беларусь меняет характер безопасности на территории государства.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что недавно на восточную границу страны перебросили две дополнительные механизированные бригады на различные базы, расположенные неподалеку от границы с Беларусью.

Источник : BBC Украина

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