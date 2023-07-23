Техники становится больше: появились новые спутниковые снимки лагеря вагнеровцев в Беларуси

Появились спутниковые снимки военного гарнизона Цель в центральной Беларуси, которые свидетельствуют, что недавно там стала накапливаться военная техника и оборудование.

Об этом сообщает CNN.

На предыдущих снимках, сделанных Maxar Technologies 16 июля, было видно лишь около 10 грузовых автомобилей и пять автобусов на одном складе.

В четверг, 20 июля в министерстве обороны Беларуси сообщили, что их вооруженные силы проведут совместные военные учения с боевиками террористической организации ЧВК Вагнера у границы с Польшей, которая является членом НАТО.

Как пишет издание, в начале июля президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил войска наемников Вагнера помочь в обучении военных его страны.

Приглашение поступило вскоре после неудачного вооруженного переворота главарей вагнеровцев Пригожина против Москвы, которое Лукашенко, как приписывали, помог погасить.

В среду, 19 июля Евгений Пригожин был замечен на видео, где он приветствовал своих бойцов в Беларуси.

Напомним, 18 июля Европарламент призвал суд в Гааге выдать ордер на арест Лукашенко за ущерб, нанесенный Украине войной, совершенные преступления и роль в незаконном вывозе украинских детей.

Фото: Maxar Technologies

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