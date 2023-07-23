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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Хочуть на “екскурсію до Варшави та Жешува”: Лукашенко про настрої вагнерівців у Білорусі

Хочуть на “екскурсію до Варшави та Жешува”: Лукашенко про настрої вагнерівців у Білорусі
Фото: Getty Images

Найманці приватної військової компанії Вагнера, які передислокувалися на територію Білорусі, просять піти на Захід, зокрема, до Польщі. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

– Нас почали напружувати вагнерівці. Просяться на захід: дозвольте нам. Я кажу: вам навіщо туди на Захід? Сходимо на екскурсію до Варшави та Жешува, – цитують слова Лукашенка білоруські видання.

Він зазначив, що Жешув особливо неприйнятний для бойовиків ПВК Вагнера, тому що в Польщі знають, звідки прямувала військова техніка, коли ці найманці воювали у Бахмутському районі Донецької області.

– Не хотілося б туди (на Захід, – Ред.) передислокувати, тому що в них (вагнерівців, – Ред.) настрої погані, – зазначив Лукашенко.

Самопроголошений президент водночас зазначив, що тримає бойовиків ПВК Вагнера у центра Білорусі, як і було домовлено.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що передислокування вагнерівців до Білорусі змінює характер безпеки на території держави.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак зазначив, що нещодавно на східний кордон країни перекинули дві додаткові механізовані бригади на різні бази, розташовані неподалік від кордону з Білоруссю.

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Хочуть на “екскурсію до Варшави та Жешува”: Лукашенко про настрої вагнерівців у Білорусі

Джерело: BBC Україна
Білорусь, Війна в Україні, Варшава, Володимир Путін, Олександр Лукашенко, ПВК Вагнера, Польща
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