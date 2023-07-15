ЧВК Вагнера помогает Лукашенко в расширении оккупации Беларуси — ЦНС

Частная военная компания Вагнера расширяет и усиливает оккупацию Беларуси, опираясь на поддержку белорусского самопровозглашенного правителя Александра Лукашенко.

Об этом сообщает украинский Центр национального сопротивления со ссылкой на информацию, полученную от белорусского подпольного движения.

— ЧВК Вагнера расширяет сферу своего влияния на территории Беларуси, получая при этом полную поддержку со стороны действующего автократического режима А. Лукашенко, — говорится в сообщении.

Так, ЦНС стало известно о подтверждении прибытия в населенный пункт Осиповичи Могилевской области Беларуси около 240 человек, 40 грузовых автомобилей и большого количества вооружения с целью проведения тренировок и слаживания подразделений ЧВК Вагнера.

При этом отмечается, что места проживания данной группировки расположены в населенном пункте Цель, который находится в 20 км от н. п. Осиповичи.

Перед этим белорусский мониторинговый проект Беларускі Гаюн сообщал, что утром субботы в Беларуси была замечена колонна легковых и грузовых автомобилей с номерами “ДНР/ЛНР”, на которых, как сообщается, приехали наемники ЧВК Вагнера.

В свою очередь украинские пограничники зафиксировали формирование вражеской группировки, которая могла бы попытаться вторгнуться в Украину. Также было зафиксировано движение наемников ЧВК.

Примечательно, что Институт изучения войны (ISW) сообщает, что африканские инструкторы ЧВК Вагнера также прибыли на полигоны в Беларусь.

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