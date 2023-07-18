Європарламент закликав суд у Гаазі видати ордер на арешт Лукашенка

Комітет у закордонних справах Європарламенту 18 липня прийняв нову доповідь про відносини ЄС із Білоруссю, в якій ідеться про відповідальність режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка за шкоду, завдану Україні війною, скоєні злочини та роль у незаконному вивезенні українських дітей.

Тому євродепутати закликали інституції ЄС та держав-членів вжити всіх необхідних заходів на міжнародному рівні, щоб забезпечити кримінальне переслідування білоруських політичних і військових лідерів, відповідальних за злочини проти людяності та геноцид.

– Оскільки Міжнародний кримінальний суд вже видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, депутати Європарламенту закликають МКС розглянути можливість видачі аналогічного ордера на арешт Олександра Лукашенка, – йдеться в заяві.

На їхню думку, Рада ЄС також має розширити список білоруських і російських осіб, на яких поширюються європейські санкції, включно з тими, які причетні до примусової депортації українських дітей.

Окрім того, Європарламент засудив Лукашенка як співучасника агресивної війни РФ проти України.

17 березня 2023 року МКС видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Джерело: European Parliament

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