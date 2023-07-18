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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Європарламент закликав суд у Гаазі видати ордер на арешт Лукашенка

Європарламент закликав суд у Гаазі видати ордер на арешт Лукашенка
Фото: Getty Images

Комітет у закордонних справах Європарламенту 18 липня прийняв нову доповідь про відносини ЄС із Білоруссю, в якій ідеться про відповідальність режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка за шкоду, завдану Україні війною, скоєні злочини та роль у незаконному вивезенні українських дітей.

Тому євродепутати закликали інституції ЄС та держав-членів вжити всіх необхідних заходів на міжнародному рівні, щоб забезпечити кримінальне переслідування білоруських політичних і військових лідерів, відповідальних за злочини проти людяності та геноцид.

– Оскільки Міжнародний кримінальний суд вже видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, депутати Європарламенту закликають МКС розглянути можливість видачі аналогічного ордера на арешт Олександра Лукашенка, – йдеться в заяві.

На їхню думку, Рада ЄС також має розширити список білоруських і російських осіб, на яких поширюються європейські санкції, включно з тими, які причетні до примусової депортації українських дітей.

Окрім того, Європарламент засудив Лукашенка як співучасника агресивної війни РФ проти України.

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17 березня 2023 року МКС видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Джерело: European Parliament

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