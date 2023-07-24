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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Иране представили новую версию Shahid: на что способен беспилотник

В Иране представили новую версию Shahid: на что способен беспилотник
Фото: Факти ICTV

В Иране представили обновленную версию беспилотного летательного аппарата Shahid. Он получил название Shahid-149 Gaza.

По данным издания IRNA со ссылкой на корпус стражей исламской революции (КСИР), новый беспилотник получил подвесное шасси и опору.

Согласно информации из открытых источников, этот дрон изготовлен компанией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation. Известно, что впервые его представили обществу в мае 2021 года.

Пока неизвестны технические характеристики БПЛА. Однако разработчики утверждают, что дрон может пролететь более 35 часов, а также преодолеть около 7 тыс. км во время одной определенной миссии. Беспилотник поможет иранским военным для разведки, слежки и изучения местности.

Власти Ирана сотрудничают с Россией, поставляя боеприпасы, ударные дроны и другое военное вооружение. В то же время Тегеран помогает Москве построить собственный завод для производства БПЛА-камикадзе.

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Источник: IRNA

Иран, Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Тегеран
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