В Иране представили новую версию Shahid: на что способен беспилотник
В Иране представили обновленную версию беспилотного летательного аппарата Shahid. Он получил название Shahid-149 Gaza.
По данным издания IRNA со ссылкой на корпус стражей исламской революции (КСИР), новый беспилотник получил подвесное шасси и опору.
Согласно информации из открытых источников, этот дрон изготовлен компанией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation. Известно, что впервые его представили обществу в мае 2021 года.
Пока неизвестны технические характеристики БПЛА. Однако разработчики утверждают, что дрон может пролететь более 35 часов, а также преодолеть около 7 тыс. км во время одной определенной миссии. Беспилотник поможет иранским военным для разведки, слежки и изучения местности.
Власти Ирана сотрудничают с Россией, поставляя боеприпасы, ударные дроны и другое военное вооружение. В то же время Тегеран помогает Москве построить собственный завод для производства БПЛА-камикадзе.
Источник: IRNA
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