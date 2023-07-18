После обиды на Россию: Иран поддержал целостность Украины и выступил за завершение войны

Иран выступил за завершение полномасштабной войны в Украине и поддержал территориальную целостность Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан во время пресс-конференции в Тегеране.

Он сказал, что Тегеран считает, что война в Украине должна завершиться путем мирных переговоров, а не военным. Кроме того, он отметил поддержку Ираном территориальной целостности Украины.

— Что касается Украины, мы верим в территориальную целостность каждой страны, включая Украину, которая должна быть главным приоритетом всех стран на основе международного права, и, конечно же, мы продолжаем подчеркивать завершение войны через политический диалог, — резюмировал Амир-Абдоллахиян.

Такое заявление главы иранского МИД некоторые расценили как “изящный ответ” на совместное заявление России и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Конфликт Ирана и Росс

Ранее Москва по итогам стратегического диалога с ССАГПЗ подписала документ, в котором, в частности, ставилась под сомнение территориальная целостность Ирана, а именно принадлежность к Ирану трех островов в Персидском заливе.

В ответ МИД Ирана вызвал посла России в Тегеране для объяснений. Амир-Абдоллахиан на пресс-конференции заявил, что Тегеран получил “объяснения” от Москвы, но считает их неадекватными.

Он сказал: Мы не считаем эти объяснения достаточными и не принимаем повторения подобных действий и заявлений о территориальной целостности Ирана.

Источник: Al Arabiya

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