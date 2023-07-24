В Ірані представили нову версію Shahid: на що здатен безпілотник
В Ірані представили оновлену версію безпілотного літального апарата Shahid. Він отримав назву Shahid-149 Gaza.
За даними видання IRNA з посиланням на корпус вартових ісламської революції (КВІР), новий безпілотник отримав підвісне шасі та опору.
Згідно з інформацією з відкритих джерел, цей дрон виготовлений компанією Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation. Відомо, що вперше його представили суспільству в травні 2021 року.
Наразі невідомі технічні характеристики БПЛА. Проте розробники стверджують, що дрон може пролетіти понад 35 годин, а також подолати близько 7 тис. км під час однієї визначеної місії. Безпілотник допоможе іранським військовим для розвідки, стеження та вивчення місцевості.
Влада Ірану співпрацює з Росією, постачає боєприпаси, ударні дрони та інше військове озброєння. Водночас Тегеран допомагає Москві збудувати власний завод для виробництва БПЛА-камікадзе.
Джерело: IRNA
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик