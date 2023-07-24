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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В Ірані представили нову версію Shahid: на що здатен безпілотник

В Ірані представили нову версію Shahid: на що здатен безпілотник
Фото: Факти ICTV

В Ірані представили оновлену версію безпілотного літального апарата Shahid. Він отримав назву Shahid-149 Gaza.

За даними видання IRNA з посиланням на корпус вартових ісламської революції (КВІР), новий безпілотник отримав підвісне шасі та опору.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, цей дрон виготовлений компанією Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation. Відомо, що вперше його представили суспільству в травні 2021 року.

Наразі невідомі технічні характеристики БПЛА. Проте розробники стверджують, що дрон може пролетіти понад 35 годин, а також подолати близько 7 тис. км під час однієї визначеної місії. Безпілотник допоможе іранським військовим для розвідки, стеження та вивчення місцевості.

Влада Ірану співпрацює з Росією, постачає боєприпаси, ударні дрони та інше військове озброєння. Водночас Тегеран допомагає Москві збудувати власний завод для виробництва БПЛА-камікадзе.

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Джерело: IRNA

Іран, Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Тегеран
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