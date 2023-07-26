Иран усиливает военное партнерство с Россией — Госдеп США

Военное партнерство между Россией и Ираном усиливается, поддержка государства-агрессора в войне с Украиной со стороны официального Тегерана до сих пор остается самой большой, несмотря на имеющиеся санкции против РФ.

Об этом 25 июля во время пресс-брифинга заявил заместитель представителя Госдепа США Ведант Пател.

Журналисты спросили его, может ли он прокомментировать данные американских разведывательных ведомств о строительстве в России предприятия по производству дронов при поддержке официального Тегерана.

— Иран остается крупнейшей военной опорой России… Россия получила от Ирана сотни одноразовых ударных БПЛА, а также оборудование для производства беспилотников, — ответил Ведант Пател.

Заместитель спикера Госдепа напомнил, что Россия использует дроны для атаки украинских городов, в частности, и Киева.

— Это военное партнерство между Россией и Ираном продолжает углубляться, — добавил он.

В то же время Ведант Пател отказался предоставить более подробные комментарии относительно информации разведки США.

Напомним, накануне американские разведчики сообщали о строительстве в России завода по изготовлению БпЛА, в котором официальной Москве помогает Иран. Это, по мнению разведчиков, может существенно влиять на российско-украинскую войну.

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