Иран усиливает военное партнерство с Россией — Госдеп США
Военное партнерство между Россией и Ираном усиливается, поддержка государства-агрессора в войне с Украиной со стороны официального Тегерана до сих пор остается самой большой, несмотря на имеющиеся санкции против РФ.
Об этом 25 июля во время пресс-брифинга заявил заместитель представителя Госдепа США Ведант Пател.
Журналисты спросили его, может ли он прокомментировать данные американских разведывательных ведомств о строительстве в России предприятия по производству дронов при поддержке официального Тегерана.
— Иран остается крупнейшей военной опорой России… Россия получила от Ирана сотни одноразовых ударных БПЛА, а также оборудование для производства беспилотников, — ответил Ведант Пател.
Заместитель спикера Госдепа напомнил, что Россия использует дроны для атаки украинских городов, в частности, и Киева.
— Это военное партнерство между Россией и Ираном продолжает углубляться, — добавил он.
В то же время Ведант Пател отказался предоставить более подробные комментарии относительно информации разведки США.
Напомним, накануне американские разведчики сообщали о строительстве в России завода по изготовлению БпЛА, в котором официальной Москве помогает Иран. Это, по мнению разведчиков, может существенно влиять на российско-украинскую войну.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская