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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

На Кипре задержан сообщник Жеваго, который помог ему отмыть $113 млн

АТ Банк Фінанси та Кредит
Фото: УНИАН

На Кипре по запросу Государственного бюро расследований правоохранители задержали бывшего заместителя председателя правления АО Банк Финансы и Кредит. Мужчина является сообщником владельца банковского учреждения Константина Жеваго в отмывании более $100 млн.

Об этом сообщают пресс-службы Офиса генпрокурора и ГБР.

Суд принял решение о содержании подозреваемого под стражей. Сейчас сотрудники Бюро готовят необходимый пакет документов для его экстрадиции с Кипра в Украину.

В рамках расследования самому Жеваго было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Подозрения также получили ряд топ-менеджеров банка.

Они организовали механизм растраты $113 млн финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

В ГБР сообщили, что по состоянию на сегодня наложен арест на имущество Жеваго, а также связанных с ним юридических лиц.

Речь идет об акциях его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости.

Также наложен арест на имущество других юридических лиц, которые связаны с Жеваго: 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.

В октябре 2020 года арестованные активы, стоимостью более 300 млн грн, были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

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Источник: Офис генпрокурора, ГБР
ГБР, Кипр, Костянтин Жеваго, Суд
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