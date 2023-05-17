Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Помощь от Красного Креста 2500 грн для ВПЛ: как получить
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Возвращение арестованных в Швейцарии $113 млн Жеваго: в ГБР заявили о прогрессе

Костянтин Жеваго
Фото: УНИАН

Сейчас Государственное бюро расследований совместно с АРМА принимают меры по возвращению в Украину более $113 млн, которые находятся на арестованных в Швейцарии счетах компаний, конечным владельцем которых является экс-нардеп, акционер банка Финансы и Кредит Константин Жеваго.

Эти средства были арестованы на основании постановления Печерского райсуда Киева от 26 октября 2022 года по запросу ГБР.

В Украине Константина Жеваго подозревают в организации механизма растраты $113 млн банка Финансы и Кредит, что нанесло ущерб интересам государства и вкладчиков финучреждения.

На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого, а также связанных с ним юридических лиц.

27 декабря 2022 года Жеваго был задержан на элитном курорте Куршевель французскими правоохранителями.

В то же время 30 марта 2023 года суд в Шамбере (Франция) отклонил запрос Украины об экстрадиции бизнесмена, мотивировав свое решение тем, что “запрашивающее государство, находящееся в состоянии войны в неопределенной ситуации, не в состоянии иметь суд, гарантирующий основные свободы”.

Прокуратура Франции планирует обжаловать это решение, а Жеваго продлили срок меры пресечения в виде домашнего ареста.

Читайте также
В Украине арестовали вертолет экс-нардепа Жеваго – ГБР
Возвращение арестованных в Швейцарии $113 млн Жеваго: в ГБР заявили о прогрессе

Источник: ГБР
ГБР, Костянтин Жеваго, Україна-Швейцарія, Франция, Швейцария
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Макрон объявил о создании реестра убытков от российской агрессии в Украине
Возвращение арестованных в Швейцарии $113 млн Жеваго: в ГБР заявили о прогрессе
Ругался и бил военнослужащего: на Ивано-Франковщине будут судить офицера
За матеріалами ДБР судитимуть офіцера, який знущався з військовослужбовця
Попадание в плен 277 защитников Мариуполя: подозрение получил руководитель бригады ВСУ
ДБР
В Украину прибыл первый комплекс SAMP/T от Франции и Италии — La Stampa
Система ППО SAMP-T
Франция готова немедленно начать обучение украинских пилотов — Макрон
Еммануель Макрон і Володимир Зеленський
Видео
Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию

Летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал о количестве самолетов F-16, которые в корне изменятся ситуацию как в небе, так и на земле.

Татьяна Забожко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (17.05.2023)
Возвращение арестованных в Швейцарии $113 млн Жеваго: в ГБР заявили о прогрессе
Правило “золотого часа”: как работают медики под Бахмутом
Возвращение арестованных в Швейцарии $113 млн Жеваго: в ГБР заявили о прогрессе
Угроза Covid-19 не исчезла: почему стоит вакцинировать ребенка даже во время войны
Возвращение арестованных в Швейцарии $113 млн Жеваго: в ГБР заявили о прогрессе
Ограничения только в нашей голове: история Героя, потерявшего ноги, но не жажду жизни
Возвращение арестованных в Швейцарии $113 млн Жеваго: в ГБР заявили о прогрессе
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь