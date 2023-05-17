Возвращение арестованных в Швейцарии $113 млн Жеваго: в ГБР заявили о прогрессе

Сейчас Государственное бюро расследований совместно с АРМА принимают меры по возвращению в Украину более $113 млн, которые находятся на арестованных в Швейцарии счетах компаний, конечным владельцем которых является экс-нардеп, акционер банка Финансы и Кредит Константин Жеваго.

Эти средства были арестованы на основании постановления Печерского райсуда Киева от 26 октября 2022 года по запросу ГБР.

В Украине Константина Жеваго подозревают в организации механизма растраты $113 млн банка Финансы и Кредит, что нанесло ущерб интересам государства и вкладчиков финучреждения.

На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого, а также связанных с ним юридических лиц.

27 декабря 2022 года Жеваго был задержан на элитном курорте Куршевель французскими правоохранителями.

В то же время 30 марта 2023 года суд в Шамбере (Франция) отклонил запрос Украины об экстрадиции бизнесмена, мотивировав свое решение тем, что “запрашивающее государство, находящееся в состоянии войны в неопределенной ситуации, не в состоянии иметь суд, гарантирующий основные свободы”.

Прокуратура Франции планирует обжаловать это решение, а Жеваго продлили срок меры пресечения в виде домашнего ареста.

Источник : ГБР

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