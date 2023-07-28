На Кіпрі затримали спільника Жеваго, який допоміг йому відмити $113 млн

На Кіпрі за запитом Державного бюро розслідувань правоохоронці затримали колишнього заступника голови правління АТ Банк Фінанси та Кредит. Чоловік є спільником власника банківської установи Костянтина Жеваго у відмиванні понад $100 млн.

Про це повідомляють пресслужби Офісу генпрокурора та ДБР.

Суд ухвалив рішення щодо тримання підозрюваного під вартою. Нині працівники Бюро готують необхідний пакет документів для його екстрадиції з Кіпру до України.

У межах розслідування самому Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Підозри також отримали низка топменеджерів банку.

Вони організували механізм розтрати $113 млн фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

В ДБР повідомили, що станом на сьогодні накладено арешт на майно Жеваго, а також пов’язаних з ним юридичних осіб.

Йдеться про акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості.

Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з Жеваго: 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

У жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн грн, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

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